Niente Juventus: “Mi affascina la Premier League”

De Sciglio, in forza all’Olympique Lione, parla del suo futuro ed esclude un rientro in Italia. Il difensore deciso a restare in Francia ma non nega l’interesse verso la Premier.

Niente rientro alla Juventus. Il suo futuro potrebbe essere ancora in Francia oppure in Inghilterra, ma di certo non ci sarà nessun ritorno a Torino. Lo ha chiarito Mattia De Sciglio, nel corso di un’intervista concessa a Tuttosport: il difensore, passato ad ottobre in prestito all’Olympique Lione, si è via via ritagliato il proprio spazio trovando una buona continuità (28 le presenze in campionato fin qui con un assist). L’idea, quindi, sarebbe quella di rimanere in riva al Rodano anche nella prossima stagione. “Mi piacerebbe restare qui. Mi trovo benissimo dentro e fuori dal campo, oppure provare una nuova esperienza all’estero. Magari in Inghilterra. La Premier mi affascina”.

De Sciglio esclude un ritorno in Italia

Ora, però, tutte le attenzioni sono riservate al campionato. “Dobbiamo superare il Monaco al terzo posto e guadagnare l’accesso ai preliminari di Champions”. In ogni caso, il bilancio è positivo. “Sono molto soddisfatto. Quando a ottobre mi hanno presentato questa opportunità, ero dubbioso. Mi sono ricreduto in fretta, ecco perché darei un 8 pieno a quest’avventura”.

Il giocatore ha poi commentato il difficile momento della Juventus, sempre più distante dalla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. “La sensazione è che rispetto agli ultimi anni sia mancata un po’ la voglia di lottare su tutti i campi. Tutti i cicli finiscono”.

Per quanto riguarda l’Europeo, De Sceglio continua a sperare nella convocazione ma finora dal commissario tecnico Roberto Mancini non è arrivato alcun segnale. “Mi dispiace perché sono venuto in Francia mettendomi in discussione”.