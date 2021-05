Juve-Inter, rosso a Bentancur: “Scelta scandalosa”

Juventus in dieci a inizio ripresa: secondo giallo per Bentancur dopo un fallo su Lukaku. Proteste contro Calvarese

Possibile svolta al 10′ del secondo tempo di Juventus-Inter. Rodrigo Bentancur è stato infatti espulso per somma di ammonizioni dall’arbitro Calvarese, dopo un fallo su Lukaku.

Dinamica strana, con il direttore di gara che lascia correre per qualche secondo dopo il contatto per poi fischiare il calcio di punizione per l’Inter ed estrarre il secondo giallo per il centrocampista uruguaiano.

Bentancur espulso, le proteste della Juventus

Vibranti le proteste dei bianconeri, che ritengono la sanzione eccessiva (in effetti, l’intervento di Bentancur sul centravanti belga è sì irregolare, ma né vistoso né cattivo).

E anche su Twitter, i tifosi juventini si sono scatenati contro la scelta di Calvarese.

Si complicano, in ogni caso, i piani di mister Pirlo, che ha subito reagito all’inferiorità numerica richiamando in panchina Dejan Kulusevski e inserendo al suo posto un centrocampista con maggiori doti di copertura come Weston McKennie.