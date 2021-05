Nasce la Nazionale per gli Europei: i dubbi e gli esclusi di Mancini

Nel pomeriggio le convocazioni di Mancini per l’amichevole con San Marino, preludio a quelle per gli Europei: dubbi ed esclusioni

Questo pomeriggio nasce la Nazionale che proverà a ben figurare agli Europei. Roberto Mancini diramerà l’elenco dei convocati per l’amichevole di fine maggio contro San Marino: è da questa lista che saranno poi scelti i 26 azzurri che disputeranno la rassegna continentale. Qualche dubbio resta per il commissario tecnico che intanto dovrà escludere da queste convocazioni due calciatori certi (o quasi) del posto ad Euro2020: Jorginho ed Emerson Palmieri non potranno prendere alla penultima amichevole perché impegnati nella finale di Champions il 29 maggio. Per loro la chiamata arriverà il 1° giugno, giorno entro cui i 24 ct dovranno ufficializzare le loro scelte.

Italia, convocazioni Mancini: i 34 azzurri per San Marino

Oggi quindi Roberto Mancini, prossimo a firmare il rinnovo fino al 2024, farà conoscere le sue scelte in vista del penultimo test prima degli Europei. Dopo San Marino, l’Italia affronterà anche la Repubblica Ceca il 4 giugno.

Intanto i dubbi: in porta sicuro Donnarumma, difficile azzardare una esclusione di Sirigu. Tre portieri si giocano i restanti due posti: Cragno, Meret e Gollini sperano nella convocazione con i primi due favoriti sull’ultimo. In difesa, possibile esclusione per Romagnoli, ormai dietro nelle gerarchie anche di Pioli. A centrocampo il dubbio è rappresentato dall’infortunato Verratti: il calciatore del Psg probabilmente ci sarà tra i convocati e si vedrà più in là se escluderlo o meno. In attacco i giochi non sono fatti per tutti: Politano, El Shaarawy, Grifo e Lasagna si contendono un posto.

Ecco quindi il possibile elenco dei convocati di Mancini (34):

Portieri: Donnarumma, Sirigu, Cragno, Meret (Gollini).

Difensori: Florenzi, Di Lorenzo, Toloi, Lazzari, Bonucci, Chiellini, Acerbi, Bastoni, G. Mancini, Spinazzola, Biraghi

Centrocampisti: Verratti, Barella, Locatelli, Sensi, L.Pellegrini, Cristante, Pessina, Castrovilli, Tonali (Mandragora o Zaccagni).

Attaccanti: Chiesa, Berardi, Immobile, Belotti, Insigne, Kean, Bernardeschi, Scamacca, Politano, El Shaarawy (Grifo, Lasagna).