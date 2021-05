Non si placano le polemiche dopo Juventus-Inter. Al post critico su Instagram di Brozovic arriva il “like” del ct Mancini. Che poi lo rimuove

Non smette di alimentare polemiche la gestione controversa di Juventus-Inter. I tre rigori assegnati, la rete di Lautaro Martinez annullata e le difficoltà mostrate dall’arbitro Calvarese nel tenere in mano le redini della partita hanno alimentato numerose polemiche. Ed ora spunta il giallo del “like” lasciato dal commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini al post critico, pubblicato su Instagram, di Marcelo Brozovic. Il croato, al termine dell’incontro che ha visto prevalere 3 a 2 i bianconeri, sul popolare social network aveva attaccato frontalmente il direttore di gara: “Sempre forza Inter. Partita scandalosa” aggiungendo al testo un’emoji polemica raffigurante un clown.

Polemiche per Juventus-Inter, arriva il ‘like’ al post di Brozovic

Un pensiero condiviso dal ct il quale, poco dopo, ha poi provveduto a rimuovere il “mi piace”. La diatriba, in ogni caso, è destinata a proseguire nei prossimi giorni. La Juventus, proprio grazie a questo successo e al contestuale pareggio del Milan in casa contro il Cagliari, è tornata in pista e può continuare a coltivare la speranza di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.

Per l’Inter, invece, oggi inizia una settimana cruciale che determinerà, con tutta probabilità, il futuro della società: a breve, infatti, avrà luogo l’incontro tra il presidente Steven Zhang e l’allenatore Antonio Conte il cui esito non è scontato. “Credo e spero si possa continuare” le parole dell’Ad Beppe Marotta. Ma molto dipenderà dalle risorse che Zhang riuscirà a trovare per dare continuità al progetto.