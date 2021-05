Juve-Inter, clamorosa protesta di Brozovic sui social

Il centrocampista dell’Inter si lascia andare ad un commento sulla partita giocata (e persa) contro la Juventus.

“Partita scandalosa”. Queste le parole esatte usate da Marcelo Brozovic, centrocampista dell’Inter, nel suo ultimo post su Instagram.

La polemica è evidentemente indirizzata alla direzione di gara del Derby d’Italia, vinto dalla Juventus per 3-2 grazie anche ad episodi favorevoli, a partire da un rigore concesso nonostante i molti dubbi. La partita di ieri è stata molto tesa ed intensa, come prova qualsiasi referto: tanti gol, rigori, falli ed espulsioni. Lo stesso Brozovic si è visto sventolare in faccia il cartellino rosso da Doveri, al 92′ minuto.

A distanza di un giorno Brozovic non sembra aver digerito il risultato né tantomeno il modo in cui si è materializzato. Le sue parole sono una prova inconfutabile e ci si aspettano conseguenze in casa nerazzurra, mentre la fiamma della polemica sarà sicuramente ravvivata dal suo post. I tifosi interisti sono dalla sua parte.