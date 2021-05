“Ancelotti torna alla Juventus”: la sorpresa per la panchina bianconera

La Juventus deve scegliere il nome del nuovo allenatore: emerge quello di Carlo Ancelotti, una vera sorpresa per la panchina bianconera

“Carlo Ancelotti alla Juventus”: fa rumore l’indiscrezione lanciata da Ivan Reggiani, intermediario di mercato a ‘CMIT TV’. La panchina della Juventus è uno degli argomenti di maggior interesse in questa fase dell’anno: Pirlo è destinato ad andare via, anche in caso di vittoria della coppa Italia e di qualificazione in Champions, ma il nome del sostituto ancora non c’è. Si aspetta (anche) il Real Madrid: dovesse andare via Zidane, potrebbe essere scelto Allegri, con il francese in bianconero. Un’ipotesi come quella di rivedere il tecnico toscano a Torino oppure uno tra Rino Gattuso e Simone Inzaghi. Ma Reggiani avanza anche un altro nome a sorpresa: Carlo Ancelotti, attualmente alla guida dell’Everton.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, Ancelotti in panchina: l’indiscrezione da Londra

L’intermediario, intervenuto a CMIT TV, ha affermato: “Zidane è il nome più quotato al momento, ma a Londra circola con forza l’indiscrezione che potrebbe esserci il grande ritorno di Carlo Ancelotti alla Juventus”. Non soltanto una suggestione ma qualcosa di concreto: “Ci sono grandi possibilità, la dirigenza sta valutando questa ipotesi”.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, scambio a Madrid: scelto il titolare da sacrificare

Secondo Reggiani, Ancelotti può essere il nome giusto: “Zidane potrebbe prendersi un anno sabbatico e Allegri lo vedo bene al Real”. Intreccio che sarebbe chiuso quindi con l’arrivo del tecnico di Reggiolo a Torino. Li dove non troverebbe però Cristiano Ronaldo. Per Reggiani il futuro del portoghese è già deciso ed è lontano dall’Italia: “Ronaldo non è più un giocatore della Juventus: avrà già un accordo per liberarsi, così il nuovo allenatore non dovrà fare i conti con lui”. Toccherà ad Ancelotti?