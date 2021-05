Juventus, scambio a Madrid: scelto il titolare da sacrificare

La Juventus è interessata a uno scambio con l’Atletico Madrid: ai colchoneros Bentancur in cambio di uno tra Gimenez, Renan Lodi e Lemar

La Juventus comincia a setacciare e perlustrare le prime opzioni di calciomercato malgrado parecchio del futuro della società di Andrea Agnelli dipenda dalla classificazione o meno in Champions League. Un vero rompicapo per la dirigenza bianconera ma destinato a terminare domenica quando dopo l’ultima giornata di campionato sarà sciolto ogni dubbio.

Se fino a poco più di una settimana fa, ogni speranza sembrava essere persa, ora la formazione torinese è tornata a sperare in virtù della vittoria sull’Inter e del conseguente pareggio interno del Milan contro il Cagliari.

La dirigenza juventina comunque ha cominciato a lavorare per il futuro e pensa anche ad uno scambio con una squadra spagnola sulla falsariga di quanto fatto lo scorso anno con il Barcellona, per lo scambio tra Pjanic e Arthur Melo.

Juventus, la società di Agnelli pensa a uno scambio con l’Atletico Madrid coinvolgendo Bentancur

Secondo il “Mundo Deportivo”, i bianconeri starebbero seriamente pensando all’addio di Rodrigo Bentancur. Il calciatore uruguagio potrebbe raggiungere Diego Simeone nella capitale spagnola. A Madrid, sponda Atletico, avrebbe l’occasione di rilanciarsi dopo una stagione per lui molto difficile.

La Juventus come contropartita potrebbe ricevere uno dei tre calciatori che fanno maggiormente gola alla dirigenza del presidente Andrea Agnelli. I bianconeri sono interessati in maniera particolare al difensore centrale uruguagio José Maria Gimenez, al terzino sinistro brasiliano Renan Lodi e all’esterno offensivo francese Thomas Lemar.

Circa una settimana fa, l’emittente catalana Rac1 aveva invece parlato della possibilità di un nuovo scambio tra Barcellona e Juventus. I blaugrana avrebbero lasciato partire Miralem Pjanic a un anno di distanza dal suo arrivo in Catalogna in cambio di Rodrigo Bentancur. Se così fosse quella contro l’Inter potrebbe essere stata l’ultima presenza in campionato del centrocampista uruguagio con la maglia bianconera. In seguito all’espulsione rimediata contro i nerazzurri è stato infatti squalificato per un turno.