Inter, le quattro cessioni che possono fare ‘felice’ Conte

L’Inter potrebbe evitare le cessioni dei big e far felice Conte se piazzasse Vidal, Sanchez, Eriksen e Perisic: tagli per 40 milioni di euro

Il futuro dell’Inter tiene banco. I nerazzurri hanno vinto lo scudetto in largo anticipo e inevitabilmente l’attenzione si è sposta pure sulle difficoltà riscontrate dalla società a far quadrare i conti.

Come ha spiegato il “Corriere dello Sport”, Steven Zhang durante l’incontro con la dirigenza ha parlato della necessità di tagliare i costi tra il 10 e il 15% malgrado il finanziamento di circa 200 milioni di euro che il gruppo “Suning” sta concludendo attraverso la controllante “Great Horizon”.

La richiesta fatta ai calciatori di rinunciare a due mensilità è caduta nel vuoto e quella di spostare i pagamenti nel prossimo esercizio economico non ha scaldato tutti, soprattutto i calciatori stranieri con mercato.

Inter, l’idea per risparmiare 40 milioni di euro e far felice Conte passa dai tagli di Vidal, Sanchez, Eriksen e Perisic

Per sistemare i conti quindi in seno al club nerazzurri hanno già cominciato a prendere forma anche altri tipi di ragionamenti, concentrando lo sguardo sugli elementi ritenuti sacrificabili. Una lista di quattro nomi che consentirebbe di risparmiare 40 milioni di euro.

I profili presi in considerazione sono quelli di Arturo Vidal, Alexis Sanchez, Christian Eriksen e Ivan Perisic. Questi quattro aumentano la pressione sul monte ingaggi poiché, nonostante i benefici del decreto crescita (di cui godono i primi tre), costano al lordo la cifra che l’Inter intende risparmiare.

Soprattutto nei primi due casi però, l’Inter incontrerà comunque delle difficoltà, visti i ricchissimi ingaggi di entrambi, che non sono neppure titolari nella formazione di Antonio Conte. Il quotidiano romano, infatti, osserva che sarà difficile trovare delle squadre disponibili ad accollarsi i loro pesanti ingaggi, a prescindere dal fatto che i nerazzurri sono disposti a liberarsene gratuitamente.

Rispetto agli altri due invece, Eriksen e Perisic, titolari nell’ultimo periodo, hanno anche un appeal maggiore. Il danese potrebbe trovare uno sbocco in Premier League mentre per il croato potrebbe riaprirsi la pista Bundesliga.

Molto più agevole sarebbe rinunciare a un big, una soluzione per il momento rinviata. Levarsi dal groppone le spese da sostenere per i quattro consentirebbe forse di dribblare la necessità di compiere un sacrificio importante.