Khedira dice addio al calcio: arriva l’annuncio ufficiale

Sami Khedira lascia il calcio giocato a 34 anni: lo annuncia su Twitter l’Hertha Berlino, suo attuale club

Annuncio a sorpresa nel calcio tedesco: Sami Khedira, ex Real Madrid e Juventus, nonché campione del mondo a Brasile 2014, lascia il calcio giocato.

La notizia arriva dal profilo Twitter dell’Hertha Berlino, la squadra con cui il centrocampista tedesco di origini tunisine ha disputato la seconda metà della stagione 2020/21, dopo una prima parte da fuori rosa alla Juve.

A legend of the game is retiring. Even though you weren't with us long, thank you for everything, @SamiKhedira! 💙🤍 #GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/wqrrBbQzjs — Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) May 19, 2021

Khedira si ritira dal calcio, l’annuncio su Twitter

“Una leggenda di questo gioco si ritira – si legge nel tweet della società berlinese -. Anche se non sei rimasto con noi a lungo, grazie di tutto, Sami”.

A causa dei continui problemi fisici, da febbraio a oggi Khedira è riuscito a disputare solo 8 partite con la sua nuova maglia (perlopiù spezzoni). Ecco dunque che il calciatore ha deciso di ritirarsi all’età di 34 anni, compiuti lo scorso 4 aprile.

A stretto giro, sono arrivate anche le parole di Khedira alla tv ufficiale del club:

“Oggi è una giornata molto difficile per me personalmente, perché vorrei dire che la mia carriera all’Hertha BSC e la mia carriera calcistica si concluderanno sabato. È un passaggio difficile, ma giusto: 15 anni di calcio professionistico hanno lasciato il segno, devo essere onesto riguardo alle condizioni in cui mi trovo e a cosa potrei ancora ottenere. Ho una responsabilità verso il mio corpo,voglio godermi anche altre cose. È stata una sensazione viscerale e una decisione emotiva. Ma alla fine, la gratitudine supera quello che ho potuto provare, in tutte le stagioni e in tutti i club. Per me il calcio era ed è tutto”.