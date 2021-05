Juventus, che bordata di Marchisio: “Tante ragnatele da togliere”

La Juventus vince la Coppa Italia e si gode i complimenti degli addetti ai lavori. Anche Claudio Marchisio promuove i bianconeri.

Anche Claudio Marchisio promuove l’operato della Juventus e quello di Andrea Pirlo, finito nel mirino della critica dopo i deludenti risultati conquistati in campionato. L’ex Juve e Zenit, con un pensiero espresso sui social network nel post partita, ha espresso tutto il proprio entusiasmo dopo il successo in finale di Coppa Italia della sua ex squadra.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Marchisio promuove la Juventus

L’ex centrocampista bianconero, ultimamente presente anche nei salotti TV della ‘RAI’ nei panni di commentatore ed opinionista, ha commentato su ‘Twitter’ la vittoria della Coppa Italia dei bianconeri: “Due trofei possibili su quattro raggiunti. E saranno sempre in tanti a dirci che abbiamo fallito quest’anno”.

LEGGI ANCHE >>> Chiellini glissa su Pirlo, poi l’annuncio sul futuro in diretta TV

Poi il tweet prosegue: “Fossi in loro guarderei molto in casa propria, perché ci sono tante ragnatele da togliere Faccina che sorride furbescamente”. Insomma, oltre ad una frecciatina alle dirette concorrenti, tutti promuovo Pirlo: che possa essere il secondo trofeo dell’anno a confermarlo in panchina? Il futuro è tutto da scrivere.