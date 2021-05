Chiellini glissa su Pirlo, poi l’annuncio sul futuro in diretta TV

Giorgio Chiellini, pilastro dello spogliatoio della Juventus, esulta nel post gara e svela il proprio futuro.

Giorgio Chiellini, uno degli artefici della vittoria della Juventus in finale di Coppa Italia contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha commentato il successo al Mapei Stadium e svelato il proprio futuro ai microfoni di ‘RAI Sport’. Ecco quanto dichiarato: “Il mio futuro? Sto bene, sono tranquillissimo. Uno poi fa le valutazioni insieme alla società. Mi godo il presente e sono molto felice di questi mesi”.

Chiellini su Pirlo

Poi, interrogato sull’operato dell’allenatore della Juve Andrea Pirlo, risponde così: “Fiducia dello spogliatoio in Pirlo? Ho già risposto a questa domanda. Credo che un calciatore non possa permettersi di fare questo tipo di valutazioni, in un senso o in un altro”.

Poi prosegue: “Il rapporto è sempre stato ottimo con tutti gli allenatori. Noi calciatori pensiamo sempre a dare il massimo in campo, anche quando siamo stati allenati da Maurizio Sarri e da Massimiliano Allegri. A fare questo tipo di valutazioni, però, non dobbiamo essere noi calciatori. Ci sono delle gerarchie da rispettare”.