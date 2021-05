Cagliari, ora spazio al mercato: chi resta e chi va via

Dopo la salvezza conquistato nelle ultime giornate di campionato, il Cagliari è pronto per programmare il prossimo calciomercato e il prossimo futuro. Il club isolano ripartirà ancora da Semplici

Il calciomercato del Cagliari partirà da un innesto di qualità, esperienza e temperamento in ogni reparto del campo. Tre nuovi acquisti pronti a sollevare il tasso tecnico-qualitativo della rosa in chiave presente, ma anche in vista del futuro. I nuovi acquisti potrebbero dipendere anche dalle possibili cessioni: Nainggolan potrebbe dire addio, così come Nandez e Godin. Il centrocampista belga valuterà il da farsi dopo il ritorno all’Inter in attesa di capire i nuovi piani del futuro.

Nandez, invece, piace al Napoli, ma anche all’Inter. Il Cagliari lo valuta circa 35-40 milioni di euro, cifre decisamente onerosa, ancorata ancora ai prezzi dello scorso mercato pre Covid-19. Non è escluso che il centrocampista uruguaiano possa decidere di restare ancora un altro a Cagliari prima di valutare il futuro. Detto questo, Pavoletti e Joao Pedro, invece, faranno di tutto per restare in Sardegna, confermando il loro attaccamento alla maglia e all’ottimo feeling instaurato con i tifosi e l’ambiente rossoblù.

Calciomercato Cagliari, gli obiettivi della prossima stagione: quale futuro per Cragno?

Come accennato, il mercato del Cagliari potrebbe puntare a un triplo acquisti di qualità in ogni parte del campo. In difesa difficile la riconferma di Rugani, il Cagliari potrebbe puntare a un nuovo centrale difensivo di esperienza e carisma. Per quel che riguarda Cragno, invece, il portiere rossoblù potrebbe lasciare i rossoblù in caso di offerta da 25-30 milioni di euro. Sull’estremo difensore resta forte l’interesse di Inter e Roma.

Certo l’addio di Simeone: il Cagliari punterà su un nuovo centravanti dotato di ottima forza fisica, ma arriverà anche un altro attaccante capace di attaccare la profondità in velocità e ripartenza. Piace Kouamè della Fiorentina: attenzione anche alle possibili indiscrezioni su Lapadula, retrocesso in Serie B con il Benevento.