Juventus, ora è tutto fatto: tweet e annuncio ufficiale

La Juventus si giocherà domenica la qualificazione Champions, ma in giornata è arrivata l’ufficialità della cessione di Douglas Costa.

La Juventus, mercoledì sera, ha vinto la sua quattordicesima Coppa Italia e domenica serà affronterà il Bologna nell’ultima giornata di campionato. I bianconeri sono costretti a vincere e sperare di un non successo di Milan o Napoli per accedere alla prossima edizione della Champions League.

Il futuro della Juventus è ancora tutto da scrivere. Ci sono molte indiscrezioni di mercato sia per la questione allenatore che per molti giocatori. In casa bianconera sembra che ci sia aria di cambiamento anche tra i dirigenti. Tutto è fermo in attesa di conoscere se la Juve dovesse qualificarsi per la Champions per l’anno prossimo che garantirebbe risorse economiche fondamentali per le casse economiche piemontesi.

UFFICIALE | Douglas Costa in prestito al Gremio

La Juventus cede Douglas Costa in prestito

In giornata è arrivata, dopo quella del Bayern Monaco, l’ufficialità della Juventus, tramite il proprio profilo ufficiale di Tweet, della cessione di Douglas Costa al Gremio. Il brasiliano ritorna nel suo paese d’origine con la formula del prestito fino al 30 giugno del 2022.

Per Douglas Costa è la seconda cessione in prestito, dopo quello al Bayern Monaco per questa stagione, consecutivo. Il brasiliano con la maglia della Juventus ha collezionato 103 presenze, segnando 10 gol .