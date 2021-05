DIRETTA Crotone-Fiorentina: segui la partita LIVE

Alle 20.45 spazio agli anticipi dell’ultima giornata del campionato di Serie A. Scendono in campo Crotone e Fiorentina.

Dopo questa stagione, in casa Fiorentina c’è la necessità di resettare e ripartire la prossima stagione con maggiore convinzione nei propri mezzi. Un’annata particolarmente difficile per la squadra di Rocco Commisso, che ha dovuto far fronte a diverse crisi, agguantando la salvezza soltanto a poche giornate dalla fine. Un risultato che ovviamente non lascia assolutamente soddisfatta la piazza viola, che ovviamente pretende di più dai suoi giocatori.

Oggi c’è l’occasione di lasciarsi alle spalle in maniera positiva una stagione che di positivo ha soltanto il fatto di non essere scesi in Serie B, il che è tutto dire. E cosi l’ultima uscita stagione, all’Ezio Scida, vedrà la viola affrontare il fanalino di coda Crotone.

Per la squadra calabrese le cose sono andate decisamente peggio. Una retrocessione annunciata da mesi, frutto di una gestione poco oculata soprattutto a livello tecnico. Non sono bastate le esplosioni di giocatori di Simy, Messias, Ounas, alla fine lo Squalo il prossimo anno dovrà ripartire dalla cadetteria. C’è la volontà, ovviamente, di chiudere l’anno con una vittoria che possa permettere di ripartire con fiducia il prossimo anni.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Crotone-Fiorentina, le probabili formazioni

CROTONE (3-5-2): Crespi; Djidji, Marrone, Cuomo; Pereira, Messias, Cigarini, Benali, Molina; Ounas, Simy. Allenatore: Cosmi.

LEGGI ANCHE >>> Allegri, cosa aspetti? La tua famiglia è già a Napoli

FIORENTINA (3-5-1-1): Terracciano; Caceres, Quarta, Igor; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery; Vlahovic. Allenatore: Iachini-