Allegri, cosa aspetti? La tua famiglia è già a Napoli

Max Allegri è uno dei principali indiziati a sedersi sulla panchina del Napoli. Spunta una doppia motivazione familiare che può risultare decisiva

Se potesse, De Laurentiis gli affiderebbe già da lunedì il Napoli. Ma sa bene che dovrà aspettare perché la corte è serrata. Massimiliano Allegri, il principale obiettivo del presidente azzurro per la sostituzione di Rino Gattuso, è nel mirino del Real Madrid, di alcuni club inglesi e dell’Inter qualora si arrivasse al divorzio con Conte (al momento ipotesi remota). Per questo motivo De Laurentiis si cautela con diverse alternative, come Spalletti o Inzaghi, oppure Galtier del Lille. Ma Allegri resta in cima alla lista dei desideri e l’edizione odierna del quotidiano napoletano ‘Roma’ svela anche un doppio indizio familiare che potrebbe fare la differenza, convincendo il tecnico livornese a scegliere, alla fine, proprio la piazza partenopea.

Allegri, il Napoli e le coincidenze familiari

Ambra Angiolini, la sua compagna, ha appena siglato un accordo con la Rai e girerà una serie tv proprio a Napoli con Luca Zingaretti. Valentina, la figlia di Max, è fidanzata con un napoletano. Lui, Allegri, conosce bene la città, avendo vestito la maglia azzurra nella stagione 1998-99, annata difficile ma nella quale l’allenatore ex Juve è riuscito ugualmente ad apprezzare il calore e la bellezza della città.

Il quotidiano fornisce ulteriori dettagli: Allegri avrebbe già parlato di contratto con De Laurentiis e di bonus scudetto e Champions. La trattativa sta per entrare nel vivo e non bisognerà aspettare molto prima di avere novità. Lunedì Gattuso dovrebbe salutare e il Napoli non resterà in eterno senza allenatore.