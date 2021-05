Le parole di Pirlo sul futuro suo e di Ronaldo alla Juventus

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Bologna, parlando anche del suo futuro e di quello di Cristiano Ronaldo.

In occasione della gara di campionato contro il Bologna, la Juventus saprà del suo futuro in Champions League. La formazione di Pirlo dovrà vincere e sperare in un passo falso di Napoli o Milan per garantirsi una chance. L’allenatore ha commentato così l’ultima gara della stagione: “Dopo il Milan eravamo morti, ma ci hanno fatto rialzare. Ci crediamo molto. Io ho sempre dato il 100% e sarò in panchina a testa alta e senza rimpianti. Non penso che il mio futuro dipenda dal risultato di un’ultima partita, la società avrà già preso la propria decisione. Da parte mia ho voglia di continuare in questo club”.

