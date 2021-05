Atalanta, notizia a sorpresa su Gasperini prima del match col Milan

L’Atalanta annuncia l’annullamento della conferenza di Gasperini, poiché interverrà davanti alla stampa l’ad Percassi. Nessun indizio su cosa accadrà.

Manca una sola giornata di campionato alla chiusura dell’edizione 2020-21 di Serie A e i giochi sono ancora tutti aperti per la Champions League. L’unica certezza, oltre l’Inter, ce l’ha l’Atalanta. La squadra di Gasperini già sa che disputerà la prossima edizione della competizione europea matematicamente, ma potrebbe perdere il secondo posto, scivolando addirittura al quarto. Tutto sarà deciso, in contemporanea, in occasione della sfida contro il Milan, in lotta per il medesimo obiettivo. A conti fatti il cammino più agevole dovrebbe essere quello di Napoli e Juventus, che rispettivamente sfideranno Verona e Bologna.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Atalanta, annuncio a sorpresa: annullata la conferenza di Gasperini, parla Percassi

Tuttavia, la tensione pare toccarsi con mano in casa Atalanta, fino a un inatteso annuncio relativo alla conferenza stampa odierna per presentare il match di campionato. La società, come riferisce ‘ANSA’, ha fatto sapere che la conferenza stampa di Gasperini è annullata. Il commento dell’allenatore rispetto al Milan era atteso per le 13:30 ma è stato cancellato. A Zigonia però si terrà comunque un incontro con la stampa e sarà alle 14:00. Interverrà l’amministratore delegato, Luca Percassi.

LEGGI ANCHE >>> Domenica sera Gattuso potrebbe avere un’offerta a sorpresa

La società non ha rilasciato altri dettagli né ha dato spiegazioni ai giornalisti sulla decisione presa e sul contenuto degli annunci che saranno fatti. Le prime indiscrezioni che circolano portano a pensare a una qualche decisione sul futuro della squadra, magari proprio su quello di Gasperini in panchina.