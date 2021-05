Napoli, De Laurentiis ha annunciato il futuro di Gattuso

Gennaro Gattuso non è più l’allenatore della SSC Napoli. La notizia è ufficiale: Aurelio De Laurentiis lo saluta su Twitter.

Il Napoli pareggia contro l’Hellas Verona e fallisce la qualificazione in Champions League. Il club partenopei conclude il campionato al quinto posto in classifica generale. Gli azzurri devono così accontentarsi della qualificazione diretta in Europa League. Gennaro Gattuso resta in silenzio, visto il veto di intervista imposto dalla società. Chi però dà un annuncio importantissimo è Aurelio De Laurentiis. Il patron del club partenopeo ha postato un tweet sul proprio profilo social.

Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli. Aurelio De Laurentiis — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) May 23, 2021

Gattuso non è più l’allenatore del Napoli

Il tecnico calabrese, dopo l’1-1 contro l’Hellas Verona di Juric, non è più l’allenatore del Napoli. I tifosi azzurri, ora, attendono con trepidazione l’annuncio del prossimo allenatore.