Il gioiello della Fiorentina che Gattuso potrebbe non allenare mai

C’è un giocatore della Fiorentina molto richiesto sul mercato che la società potrebbe cedere al miglior offerente

Non è neppure arrivato a Firenze, Rino Gattuso, e già legge sui giornali di possibili cessioni eccellenti. Perché la Fiorentina, nonostante una stagione difficile, vanta in rosa calciatori di un certo valore, come Vlahovic o Castrovilli. Se il primo, volontà precisa dell’allenatore, può essere blindato, il secondo potrebbe partire.

L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ fa sapere che il centrocampista viola è nel mirino di diverse società e tra queste c’è anche il Napoli. L’ipotesi è di uno scambio con Politano o Demme, calciatori che Gattuso ha appena allenato e che volentieri ritroverebbe alla Fiorentina. Ovviamente bisognerebbe trattare sulle cifre. La valutazione di Castrovilli è di circa 40 milioni di euro.

Fiorentina, Castrovilli in bilico

Castrovilli, talento cristallino ma discontinuo, anni 24, è reduce da un campionato condito da 5 gol. Ha pagato le difficoltà collettive della sua squadra ma non è ancora riuscito a fare il definitivo salto di qualità. Per la Fiorentina, a quanto pare, non è incedibile, soprattutto se dovesse arrivare un’allettante offerta economica. Si parte da una valutazione di 40 milioni che tenderà a scendere. Il Napoli ci pensa.

La Fiorentina in cambio al club azzurro potrebbe chiedere di inserire uno dei due pupilli di Gattuso: Politano oppure Demme, entrambi arrivati durante il mercato invernale proprio a pochi giorni dall’annuncio di Rino sulla panchina azzurra. Al momento è solo un’ipotesi.