Il Milan non ha intenzione di commettere lo stesso errore

Dopo l’addio a Donnarumma, il Milan non vuole ripetere lo stesso errore: alzata la posta per arrivare al rinnovo prima della scadenza

Basta errori. Il Milan non ha intenzione di commettere lo stesso sbaglio fatto con Donnarumma e Calhanogu. Tradotto: la società rossonera non ha intenzione di arrivare con calciatori in scadenza di contratto. Per questo Paolo Maldini sta accelerando sul fronte rinnovi e si sta concentrando in particolare su quello di Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano è stato tra i migliori della formazione di Stefano Pioli. Il suo contratto è in scadenza nel 2022 e le pretendenti non mancano, a partire dal Psg che farebbe carte false per portarlo sotto la Torre Eiffel.

Il Milan però non ha intenzione di perdere il suo ‘Presidente’ ed è per questo che ha premuto l’acceleratore nella trattativa per il rinnovo. Una mano potrebbe arrivare proprio da Donnarumma e dall’ingaggio risparmiato per il portiere. Con i 3,5 milioni andati per lo stipendio di Maignan, degli otto milioni messi in preventivo per l’estremo difensore italiano restano 4,5 milioni: un tesoretto da sfruttare per convincere Kessie a firmare il rinnovo.

Milan, rinnovo Kessie più vicino grazie a Donnarumma

Lo riferisce il ‘Corriere dello Sport’, secondo cui ora il rinnovo di Kessie è un po’ più vicino. Il Milan non può permettersi un altro addio a parametro zero, né vuole perdere l’ivoriano quest’estate. Ecco perché si lavora al prolungamento di contratto: l’offerta da 3,5 milioni è ancora lontana dalle richieste del calciatore, ma Maldini ora può spingere un po’ di più ed alzare la proposta sfruttando il ‘tesoretto’ Donnarumma.

Novità potrebbero arrivare nelle prossime settimane ma il Milan ha una certezza: l’errore commesso con Donnarumma non dovrà più ripetersi.