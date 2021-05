Inzaghi e Luis Alberto insieme all’Inter? La pista social

Luis Alberto scrive un messaggio di congedo per Simone Inzaghi e i tifosi dell’Inter invitano il calciatore a seguirlo in nerazzurro.

“Mister, amico, padre”, definisce così Luis Alberto il tecnico Simone Inzaghi. Mentre la Lazio incontra Sarri e l’Inter ancora non si pronuncia sul prossimo allenatore, lo spagnolo si congeda da Inzaghi con un emotivo post attraverso Instagram. La società biancoceleste ha annunciato pochi giorni fa l’interruzione delle negoziazioni per il rinnovo con l’allenatore, il quale ha evidentemente scelto di chiudere la sua avventura nella Capitale. Manca in tal senso l’annuncio ufficiale, ma è poco più di una formalità.

Luis Alberto scrive a Inzaghi: i tifosi dell’Inter rispondono allo spagnolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luis Alberto (@10_luisalberto)



La delusione che si è consumata nell’ambiente è molta, dato il percorso di crescita della Lazio con Simone Inzaghi, simbolo del club già da prima. Tuttavia, il tecnico è pronto a mettersi in gioco con un’Inter possibilmente da ricostruire a causa della situazione finanziaria del club, che potrebbe vedere realizzarsi diverse cessioni eccellenti. Ciò significa che Inzaghi potrebbe pressare affinché i nerazzurri investano su qualche profilo della Lazio al quale tatticamente l’allenatore è più legato. A tal proposito stuzzicano i commenti sotto il post Instagram di Luis Alberto.

“Non trovo abbastanza parole per ringraziarti per questi anni inseme. Per me è stato un onore lavorare con te, se oggi sono il calciatore che sono è in gran parte grazie ai tuoi consigli e la tua fiducia”, ha scritto il giocatore. Immediatamente, dati anche i trascorsi accostamenti all’Inter, i tifosi nerazzurri si sono fatti sentire commentando: “Vieni da noi”, “Puoi sempre seguirlo, Luis”, mentre i sostenitori biancocelesti hanno invitato il giocatore a non imitare l’atteggiamento del tecnico. Chi la spunterà? Prima si attende che l’Inter si pronunci su Inzaghi…