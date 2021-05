Massimiliano Allegri ha già deciso il destino di Morata

La Juventus di Andrea Agnelli è al lavoro per puntellare la rosa e confermare i calciatori bianconeri. Svolta per il futuro di Alvaro Morata.

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, è al lavoro per regalare al nuovo tecnico Massimiliano Allegri la miglior rosa possibile. In questa ottica rientra il discorso relativo alle conferme di Paulo Dybala e di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo è giunto a Torino in prestito dall’Atletico Madrid.

Alvaro viaggia verso la permanenza a Torino. La Juventus è al lavoro per trattenere l’attaccante spagnolo di proprietà dell’Atletico Madrid. A riportare la notizia è Fabrizio Romano, giornalista di ‘Sky Sport’, sul proprio profilo ‘Twitter’: “La Juventus pagherà 10 milioni di euro per prolungare il prestito di Alvaro Morata fino a giugno 2022. La clausola di estensione di una stagione concordata con l’Atlético Madrid la scorsa estate scatterà nei prossimi giorni, poiché Massimiliano Allegri vuole che faccia parte della squadra”.

