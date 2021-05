Aguero comincia la nuova avventura, adesso è ufficiale

Sergio Aguero è ufficialmente un nuovo calciatore del Barcellona. La società l’ha annunciato attraverso i social.

Si ritroveranno, questa volta veramente ed ufficialmente. Il Barcellona ha annunciato attraverso i propri canali l’arrivo in squadra di Sergio Aguero. Il giocatore, fa sapere la società blaugrana, si aggregherà alla squadra a partire dal primo luglio, quando formalmente scadrà il suo vincolo con il Manchester City. Aguero ha firmato un contratto fino alla fine della stagione 2022-23. La notizia che forse fa più rumore è che il club ha apposto al suo contratto una clausola da ben 100 milioni di euro: l’argentino è blindato.

Ufficiale: Aguero è un nuovo calciatore del Barcellona

D’altronde, nonostante non sia riuscito pochi giorni fa ad alzare al cielo la coppa della Champions League, ha fatto piangere Pep Guardiola nel giorno dell’addio. Si tratta di un calciatore fondamentale sia tecnicamente che caratterialmente all’interno di qualsiasi spogliatoio. Com’è noto, il suo principale sponsor al Barcellona è stato l’amico e connazionale, Leo Messi, il quale effettivamente “è riuscito” a portarlo in Spagna.

Aguero lascia il City con 260 gol all’attivo in tutte le competizioni. É così il massimo goleador del club di tutti i tempi. Inoltre, 184 reti le ha segnate in Premier League e mai nessun altro giocatore vi era riuscito prima di lui nel massimo campionato inglese, giocando sempre per la stessa squadra. Ma anche con la sua Nazionale, quella argentina, Aguero detiene vari primati, tra cui quello di essere il terzo marcatore più prolifico di sempre: 42 reti segnate con l’Albiceleste, meglio di lui solo Messi con 72 gol e Batistuta con 54. Comincia una nuova avventura!