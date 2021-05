La Serie A assegna gli MVP: tutti in zona Champions ma c’è un’eccezione

La Serie A ha assegnato gli MVP della stagione 2020/2021. Tra i protagonisti c’è Romelu Lukaku ma anche una sorpresa.

Come ogni anno, anche in queste ore la Serie A ha eletto quelli che sono stati i migliori giocatori della stagione, gli MVP. Un modo per celebrare quelli che sono stati i veri protagonisti di un’annata che ha visto l’Inter protagonista con la vittoria dello Scudetto. E cosi proprio in casa nerazzurra sono stati assegnati due premi sui sei a disposizione, dando cosi ulteriore lustro ad una stagione importante per la rosa nerazzurra.

Tra i migliori spicca ovviamente Romelu Lukaku, al quale è stato assegnato il titolo di miglior giocatore in assoluto. Superato anche Cristiano Ronaldo, a giusta ragione visto la vittoria dello Scudetto ed un ruolo di spessore nella cavalcata fino alla fine dei giochi.

Ma in casa interista c’è anche l’MVP assegnato a Niccolò Barella come migliore centrocampista, un altro importante traguardo raggiunto da uno dei giovani più promettenti di tutto il panorama calcistico italiano.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

MVP, la Serie A elegge i migliori: c’è anche Vlahovic

Tra i migliori spicca anche il nome di Dusan Vlahovic, di fatto uno degli artefici principali della salvezza in casa Fiorentina. Nonostante le tante difficoltà in casa viola, ed una permanenza in Serie A agguantata per i capelli, l’attaccante serbo si è aggiudicato il titolo di miglior giocatore Under 23.

LEGGI ANCHE >>> Milan, la risposta di Theo Hernandez all’interesse del Psg

Gigio Donnarumma, invece, ha conquistato il titolo di miglior portiere della stagione, ed anche nel suo caso il ritorno in Champions ed una cavalcata importante come quella del Milan hanno contribuito alla causa. Premio anche in casa Atalanta, con Christian Romero che ha invece conquistato il premio come miglior difensore. Insomma, i vincitori hanno tutti conquistato la Champions fatta eccezione per Vlahovic.