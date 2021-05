Milan, la risposta di Theo Hernandez all’interesse del Psg

Theo Hernandez è finito nel radar del Paris Saint Germain ma il difensore intende restare a Milano. Sul piatto circa 40 milioni di euro

Parigi chiama ma la risposta in arrivo non sarà quella sperata. Theo Hernandez non ha alcuna volontà di lasciare il Milan: il giocatore si trova bene, è il titolare inamovibile nel suo ruolo ed ha intenzione di partecipare alla prossima edizione della Champions League difendendo i colori rossoneri. Il Paris Saint Germain, fortemente interessato a lui, si è fatto avanti mettendo sul tavolo 40 milioni “cash”. Un’offerta sulla quale Paolo Maldini ed il resto della dirigenza farà tutte le valutazioni del caso.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Theo Hernandez verso il “no” al Psg: la posizione del Milan

Dopo aver centrato la qualificazione al torneo, il club non ha bisogno di vendere per ridare ossigeno al proprio bilancio. Tuttavia la proposta appare allettante per entrambe le parti e in caso di cessione la società avrebbe nuove risorse da investire nella prossima sessione di calciomercato. Dal canto suo Hernandez non spingerà per lasciare Milan, anzi: in 33 presenze ha messo a segno 7 reti e servito 6 assist ai compagni. Numeri che testimoniano quanto si sia integrato bene all’interno del sistema di gioco del tecnico Stefano Pioli.

LEGGI ANCHE >>> Theo Hernandez, multa della Procura dopo la foto polemica sui social

I contatti proseguiranno nei prossimi giorni e sviluppi sono attesi già prima dell’inizio dell’Europeo. L’obiettivo del Paris Saint Germain è quello di riunire sotto la torre Eiffel sia lui che Achraf Hakimi, in modo tale da potenziare la squadra e preparare il nuovo assalto alla Champions.