DAZN svela i prezzi: quanto costerà la prossima Serie A

DAZN ha svelto i prezzi per la prossima stagione, quella che segnerà l’inizio del triennio per i quali la piattaforma streaming ha acquistato i diritti tv della Serie A

DAZN ha svelato i prezzi per l’abbonamento in vista della prossima stagione di Serie A. Come è noto la piattaforma streaming ha acquisito i diritti tv del massimo campionato per le prossime tre stagioni: 7 partite saranno trasmesse in esclusiva, 3 in co-esclusiva con Sky. Chi vorrà quindi guardare tutte le 10 partite di ogni giornata di Serie A dovrà abbonarsi alla piattaforma streaming che ha rivisto il proprio tariffario. Un mese di DAZN costerà 29,99 euro a partire dal 1° luglio, con una possibilità di sconto per chi farà un nuovo abbonamento dal 1° al 29° luglio: in questo caso l’abbonamento costerà 19,99 euro per 14 mesi, con un risparmio di 10 euro.

Offerta anche per chi è già abbonato a DAZN. Chi è già cliente della piattaforma streaming pagherà da settembre 19,99 euro al mese per un anno, con la possibilità di usufruire della visione di luglio e agosto gratis.

DAZN, il prezzo per il prossimo anno

Oltre alla Serie A, con le 7 partite in esclusiva e le 3 in co-esclusiva, gli abbonati a DAZN potranno vedere anche le partite della Liga spagnola e poi la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS.

A disposizione degli abbonati anche i canali tematici di FC Internazionale e AC Milan, oltre al motomondiale, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, Indycar e freccette. Disponibili sulla piattaforma anche i canali Eurosport 1 HD e 2 HD.