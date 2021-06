Il Psg avrà un super budget, i tifosi insorgono: “La UEFA che dice?”

L’indiscrezione su Twitter: “Il PSG approfitterà della revisione del fair play finanziario per rafforzare fortemente la squadra”

Il francese Romain Molina, cronista sportivo per varie testate internazionali, sgancia la bomba su Twitter: il Paris Saint-Germain sarebbe pronto a condurre una nuova campagna acquisti faraonica.

Ecco le parole di Molina: “Grande budget per i trasferimenti per questa estate al PSG. Senza dubbio il club che sarà più attivo in Europa”.

Gros budget transfert pour cet été au PSG. Sans doute le club qui sera la plus actif en Europe. L’émir a demandé un renforcement net de l’équipe pour gagner la C1 juste avant la CDM. En attendant la réforme du FPF, c’est effectivement l’opportunité idéale. — Romain Molina (@Romain_Molina) May 30, 2021

“Il PSG rinforzerà moltissimo la squadra”, piovono critiche su Twitter

“L’emiro – prosegue il tweet – ha richiesto un netto rafforzamento della squadra per vincere la Champions subito prima della Coppa del mondo in Qatar nel 2022. Aspettando la riforma del fair play finanziario, si tratta in effetti dell’opportunità ideale“.

Difficile non concordare con la riflessione di Molina: la crisi pandemica potrebbe rappresentare per i club che, come il PSG, non hanno problemi di liquidità, l’occasione perfetta per gettare la zampata decisiva sul mercato e far saltare il banco, tanto più con il FFP di fatto sospeso.

Le offerte di questi giorni a Inter e Milan per Hakimi e Theo Hernandez non sarebbero dunque che l’antipasto di un’estate arrembante da parte del club di Nasser Al-Khelaifi.

Chi non è d’accordo sono i tifosi delle squadre un po’ meno ricche. Ad esempio, in Italia, il tweet di Molina, ripreso dal giornalista Marco Corradi, ha subito causato la reazione di molti appassionati di calcio che, in particolare, accusano la UEFA di utilizzare due pesi e due misure.