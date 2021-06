Inter, il sostituto di Lautaro Martinez arriva a parametro zero

Come riporta Sportmediaset, Lautaro potrebbe andare all’Atletico Madrid e l’Inter per sostituirlo punterebbe a Depay.

Dopo i festeggiamenti per la vittoria dello Scudetto, l’ambiente dell‘Inter è stato avvolto da una nube di profonda incertezza. Il divorzio con Conte ha fatto molto rumore e i tifosi nerazzurri, nonostante l’arrivo di Simone Inzaghi, hanno paura di dover affrontare altri dolorosi addii.

L’obiettivo della società è chiaro: abbattere i costi per ridurre le spese. Suning ha bisogno di nuove risorse economiche e la strada più semplice per ottenerle è rappresentata dalle cessioni di giocatori importanti. Secondo quanto raccolto da ‘Sportmediaset’, con Hakimi, su di lui c’è anche il Chelsea oltre al PSG, potrebbe essere ceduto anche Lautaro Martinez. L’Atletico Madrid spinge per l’attaccante nerazzurro e sarebbe disposto ad offrire 80 milioni di euro.

Lukaku può portare Depay all’Inter

Con queste due cessioni, Zhang sistemerebbe tutti i conti e sarebbe pronto a ripartire da Lukaku. L’attaccante belga starebbe spingedo Memphis Depay a trasferirsi dal Lione all’Inter. Il giocatore olandese ha il contratto in scadenza con il club francese, con cui in questa stagione ha giocato 40 partite e segnato 22 gol.

Lukaku e Depay sono grandi amici e il giocatore nerazzurro avrebbe messo direttamente in contatto Marotta e l’ex Manchester United. Con le cessioni di Hakimi e Lautaro Martinez e il conseguente arrivo di Depay a zero, l’Inter potrebbe far quadrare i conti e potrebbe avere un budget riguardoso per la campagna acquisti.