Inter, il flop del centrocampo ha un estimatore in Germania

La parola d’ordine della nuova Inter di Simone Inzaghi è ‘risparmio’. La dirigenza nerazzurra è al lavoro per concludere uno scambio con un club tedesco.

Beppe Marotta e Piero Ausilio lavorano alla nuova Inter di Simone Inzaghi. La dirigenza nerazzurra si è già affacciata sul mercato per esaudire i desideri del neo allenatore e cedere gli esuberi della rosa. E’ tempo di cambiamenti a Milano. Proprio per questo, il calciomercato estivo resta uno snodo importante per mischiare le carte in tavola e ripartire.

Calciomercato Inter, scambio Lazaro-Kostic

Serve far quadrare i conti. Perciò Marotta lavora ad operazioni poco dispendiose dal punto di vista economico che possano far respirare le casse del club. L’ultima idea che riferisce ‘Bild’ è un affare con l’Eintracht Francoforte.

Il neo tecnico del club tedesco Glasner ha stilato una lista dei desideri sulla quale c’è il nome di Valentino Lazaro, centrocampista dell’Inter in prestito al Borussia M’gladbach. L’idea di Marotta e Ausilio è quella di proporre uno scambio con Filip Kostic, centrocampista classe 1992 del club tedesco.