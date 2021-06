Inter, un altro big va via: ha già detto sì ad un altro club

Come riporta Bein Sports Espana, il centrocampista dell’Inter Vidal potrebbe giocare in Messico nel Club America.

L’Inter ha festeggiato lo Scudetto una decina di giorni fa e sembra che sia già passata un’eternità. I tifosi nerazzuri hanno dovuto affrontare l’addio di Antonio Conte e il conseguente arrivo sulla panchina della loro squadra di Simone Inzaghi. La dirigenza dell’Inter è intenzionata ad abbattere i costi per ridurre i debiti.

La società meneghina ha intenzione di vendere qualche suo pezzo pregiato per riusce ad ottenere nuore risorse economiche. I maggiori indiziati a lasciare l’Inter sono Hakimi e Lautaro Martinez. Il laterale è seguito dal PSG e dal Chelsea, mentre sull’argentino c’è l’Atletico Madrid di Simeone.

Vidal avrebbe già detto sì all’offerta del team messicano

Altro giocatore che potrebbe lasciare l’Inter è Arturo Vidal. Il cileno, giunto l’anno scorso per volere di Conte, avrebbe un ingaggio troppo elevato e non sarebbe nei piani tecnici di Simone Inzaghi. Vidal, risultato di recente in Cile al Covid-19, non ha avuto una stagione brillante in maglia nerazzura: da ricordare solo il gol alla Juventus che sbloccò la gara di campionato terminata poi 2-0 a favore della squadra di Conte.

Secondo quanto raccolto dal giornalista Fernando Cevallos di ‘Bein Sports Espana’, Vidal potrebbe trasferirsi in Messico a giocare per il Club America. La squdra di Città del Messico vorrebbe rispondere all’acquisto di Florian Thauvin ad opera dei rivali del Tigres. Santiago Solari, tecnico del Club America, avrebbe già contattato Vidal e il calciatore avrebbe già accettato l’offerta. Il team della capitale messicana dovrà esaudire le pretese sia dell‘Inter che di Vidal che avrebbe un ingaggio molto oneroso per gli standard del Club America.