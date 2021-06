Icardi alla Juventus, l’immagine non lascia dubbi

Mauro Icardi lancia un messaggio inequivocabile alla Juventus: l’immagine provocazione che non lascia dubbi

Mauro Icardi alla Juventus. Si torna a parlare dell’attaccante argentino per i bianconeri. Allegri ha bisogno di almeno un attaccante, al di là di quel che accadrà con Ronaldo (l’addio è tutt’altro che da escludere) e Dybala (la conferma ora è più vicina). Tra i nomi c’è proprio quello dell’ex capitano dell’Inter che – al di là delle prese di posizioni pubbliche – non è contento al Paris Saint-Germain e potrebbe lasciare Parigi. Il ritorno in Italia non è da escludere, anche se c’è la Premier League che preme.

Proprio Ronaldo potrebbe essere la carta giusta per imbastire un’operazione che porterebbe Icardi alla corte di Massimiliano Allegri. Intanto si registra la ‘provocazione’ dell’attaccante argentino sui social. Un’immagine postata che è stata interpretata da tutti allo stesso modo: un invito alla Juventus di farsi avanti.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, Icardi fotografa le zebre: messaggio ai bianconeri

Mauro Icardi in vacanza in Africa non manca di far vedere a tutti come trascorre i suoi giorni di relax. Una foto però ha attratto l’attenzione più delle altre. L’immagine ritrae delle zebre, animale noto anche per essere il simbolo della Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, per Cristiano Ronaldo c’è un altro problema

Facile quindi immagine cosa si è scatenato sotto la foto pubblica su Instagram. Decine i commenti dei tifosi bianconeri che hanno interpretato l’immagine come un messaggio sul futuro dell’ex attaccante dell’Inter. Provocazione social a parte, Icardi è davvero una delle ipotesi per il mercato della Juventus. Il suo approdo potrebbe essere collegato all’addio di Ronaldo, destinazione Parigi, in uno scambio che potrebbe accontentare la voglia di CR7 di lasciare Torino e quella di Icardi di tornare in Serie A.