“La Serie A ha giocatori molto più forti di Ronaldo” e fa il nome

“La Serie A ha giocatori molto più forti di Ronaldo”: il giudizio di un calciatore del massimo campionato destinato a far discutere

Individuare il giocatore più forte di un campionato o di un particolarmente momento storico non è sempre impresa semplice. Certo la cosa si fa meno complicata se nel torneo gioca uno dei grandi fuoriclasse dell’epoca. Nomi come Messi e Cristiano Ronaldo sono capaci di mettere d’accordo tutti… o quasi. C’è chi, infatti, si ‘ribella’ al giudizio comune e dice a chiare lettere: CR7 non è il calciatore più forte della Serie A.

Un giudizio che arriva da un calciatore che milita proprio nel nostro campionato e che avanza anche il nome del suo collega preferito. Si tratta di Ruslan Malinovskyi, 28enne centrocampista ucraino dell’Atalanta. Parlando al canale Youtube Bayko Live, il bergamasco parla del migliore calciatore della Serie A ed esclude Ronaldo dalla sua scelta: “Non è certamente lui, in Serie A ci sono calciatori molto più forti di lui”.

Malinovskyi: “Ronaldo non è il più forte della Serie A”

Bocciato Cristiano Ronaldo, Malinovskyi si sofferma su due giocatori che ammira. Uno è il suo compagno di squadra Muriel: “E’ il più forte con cui ho giocato, un calciatore incredibile – le sue parole -. Avrebbe potuto giocare con il Barcellona, difficile dire perché non ci sia riuscito”.

Tra gli avversari, invece, il nome indicato dall’ucraino è quello di Piotr Zielinski: “E’ molto forte, mobile, intelligente, tecnico. In Serie A ci sono tanti giocatori forti, ma lui mi piace molto”. Per Ronaldo, invece, una bocciatura a sorpresa: per Malinkovskyi non è lui il calciatore più forte del nostro campionato.