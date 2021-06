Conte ‘scaricato’ dal Tottenham: “Richieste catastrofiche”

Antonio Conte non sarà l’allenatore del Tottenham. La stampa inglese è sicura e rivela i motivi della bocciatura.

Dopo l’addio all’Inter, Antonio Conte dovrà ora capire dove scrivere nuove pagine di storia. Mentre in Serie A ormai il quadro degli allenatori si sta completando settimana dopo settimana, l’allenatore italiano si sta guardando intorno per capire dove potrebbe nuovamente mettersi in carreggiata. Nelle settimane scorse si è parlato anche del possibile approdo al Real Madrid, con Carlo Ancelotti che alla fine ha avuto la meglio.

E cosi si è palesata ancora l’opportunità di tornare in Premier, dove conte ha lasciato un bel ricordo sulla panchina del Chelsea. E’ il Tottenham la squadra accostata a Conte in queste settimane, con Fabio Paratici pronto a prendere in mano le redini della situazione.

Un sodalizio che in molti davano ormai in dirittura d’arrivo fino a qualche giorno fa, ma è proprio dall’Inghilterra che stanno arrivano news negative sul possibile ritorno a Londra del tecnico pugliese. Una sorta di bocciatura da parte degli spurs che Conte, che sembra abbiano scaricato l’allenatore ed accantonato l’idea di ingaggiarlo.

Conte scaricato dal Tottenham, spuntano i motivi

A rivelare i motivi che hanno spinto il Tottenham a scartare Antonio Conte è il ‘The Times’, che ha svelato come l’ormai ex allenatore dell’Inter avrebbe richiesto uno sforzo importante da parte del club sul mercato per rafforzare la rosa.

Poi ancora la riluttanza da parte di Antonio a lavorare con i giovani – si legge – senza contare la dimensione dello staff che lo stesso allenatore avrebbe poi richiesto di portare in casa spurs. Tre motivazioni che avrebbero portare il Tottenham a scartare l’ipotesi Conte, puntando cosi su altri profili.

Il ‘Sun’, poi, rincara la dose sull’allenatore italiano, definendo quelle che sono state le richieste finanziarie alla dirigenza degli spurs ‘eccessive e potenzialmente catastrofiche‘.