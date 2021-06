Juve e Atalanta gongolano: tesoretto da 50 milioni in arrivo

Il Manchester United pronto alla super offerta per Cristian Romero: 50 milioni sul piatto, da dividere tra Atalanta e Juventus

Sirene inglesi per Cristian Romero: il difensore dell’Atalanta, autentica rivelazione dell’ultimo campionato di Serie A, sarebbe infatti finito nel mirino del Manchester United.

Lo riportano i tabloid inglesi ‘Daily Mail’ e ‘Daily Mirror’, i quali aggiungono che la società della famiglia Glazer sarebbe disposta a presentare un’offerta da 39 milioni di sterline (circa 50 milioni di euro) per accaparrarsi le prestazioni dell’argentino.

Dall’Inghilterra: Manchester United su Romero, pronti 50 milioni

Una cifra sicuramente importante, che potrebbe far propendere i bergamaschi verso la cessione del giocatore, attualmente in prestito dalla Juventus fino al 2022 con un diritto di riscatto fissato a 16 milioni di euro.

Inoltre, se davvero si concretizzasse l’affare Romero-Manchester United, anche i bianconeri potrebbero sorridere. La Juve, infatti, al momento della cessione in prestito, si è assicurata una percentuale sulla rivendita del calciatore.

L’affare totale, stimano in Inghilterra, potrebbe portare perciò circa 30 milioni nelle casse atalantine e 20 in quelle bianconere. Un’autentica manna dal cielo per le casse di entrambi i club, specialmente di questi tempi.