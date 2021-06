Milan, ora la pista Giroud si infiamma: l’offerta che smuove il Chelsea

Il Milan continua a puntare Giroud, nonostante il rinnovo di contratto firmato con il Chelsea. Pronta un’offerta da 4 milioni.

Il Milan insiste per Olivier Giroud. Il rinnovo del contratto offerto a sorpresa nei giorni scorsi dal Chelsea alla punta francese, andato a segno 2 volte ieri sera nella sfida contro la Bulgaria, sembrava aver spento le speranze dei rossoneri. “Ha continuato a segnare reti importanti e non dimenticheremo mai il suo impegno contro l’Atletico Madrid in Champions League. C’era solo una decisione che potevamo prendere” le parole del direttore dei Blues Marina Granovskaia. Ora invece, ecco la svolta.

Il Milan insiste per Giroud: in arrivo un’offerta da 4 milioni

Paolo Maldini e Ricky Massara, fermamente convinti del valore del giocatore e dell’apporto che potrebbe dare alla squadra in termini di esperienza nonché di qualità, non si sono dati per vinti. Tutto il contrario: nelle prossime ore infatti, secondo il quotidiano ‘The Telegraph’, i due provvederanno ad inviare al Chelsea un’offerta ufficiale da 4 milioni di euro con la quale provare a convincere il presidente Roman Abramovich a lasciar partire il centravanti.

Giroud nel corso della stagione, nonostante la forte concorrenza nel reparto avanzato, è riuscito a ritagliarsi un spazio importante diventando il capocannoniere del team in Champions League (8 marcature in 6 partite). A settembre compirà 35 anni eppure da parte sua non manca la voglia di misurarsi ancora in campionati di alto livello. L’idea di giocare insieme a Zlatan Ibrahimovic lo intriga e questo è un elemento che, secondo Maldini e Massara, potrebbe fare la differenza.