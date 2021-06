Calciomercato Milan, super sconto e accordo raggiunto: è fatta

Il Milan sta per definire un’operazione di calciomercato con il Brescia: le Rondinelle concederanno uno sconto a Maldini per Sandro Tonali

Brescia e Milan si apprestano a definire la cessione di Sandro Tonali al club rossonero a titolo definitivo. E rispetto alla cifre stipulate durante la scorsa estate, la formazione milanista riceverà uno sconto, che visti i tempi economici non è sicuramente una cattiva notizia. Sul giovane centrocampista, che quest’anno si è espresso al di sotto delle aspettative, Paolo Maldini continua a puntare tanto. Il classe 2000 dopo il primo anno di apprendistato in una big avrà adesso la possibilità di ritagliarsi maggiore spazio agli ordini di Stefano Pioli.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, accordo con il Brescia: c’è lo sconto per Sandro Tonali, c’è l’ok delle Rondinelle

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, il Milan riceverà un sostanzioso sconto dal Brescia. Un anno fa, le parti hanno chiuso l’accordo sulla base di un prestito oneroso per una cifra intorno ai 10 milioni di euro più altri 15 per il diritto di riscatto e ulteriori 10 di bonus, oltre a una percentuale su una futura vendita.

Nel caso in cui invece il Milan avesse deciso di non riscattarlo, il Brescia avrebbe dovuto restituire 5 milioni di quelli già incassati in un primo momento. I rossoneri comunque riscatteranno Sandro Tonali, dopo aver strappato lo sconto alla Rondinelle. Il centrocampista, infatti, resterà rossonero con dei nuovi accordi. La dirigenza milanista, infatti, si impegnerà a pagare 10 milioni fissi per completare l’acquisto del calciatore. Inoltre, Paolo Maldini e il Milan dovranno scucire dalle proprie tasche altri 5 milioni di euro. Al Brescia andrà inoltre pure Olzer, promettente trequartista che Stefano Pioli ha già fatto debuttare durante la partita di Coppa Italia con il Torino. Il 20enne fantasista, che ha firmato 10 reti durante quest’ultimo campionato primavera, arriverà in biancazzurri a titolo definitivo.

LEGGI ANCHE >>> Incubo Benzema: botta al ginocchio ed Europei a rischio

Il ragazzo che ha compiuto 21 anni il mese scorso, nel corso di questa stagione ha giocato 37 gare, collezionando poco più di 2mila minuti. Dopo le vacanze, Tonali proverà a migliorare i propri numeri per zittire le critiche ricevute durante questa sfortunata annata in cui il suo impatto al Milan è stato meno determinante di quanto si credeva inizialmente. Il tempo è comunque tutto dalla sua parte.