Napoli, c’è una notizia che fa gongolare Spalletti (e i tifosi)

Come riportato da Radio Marte, Lozano non dovrebbe partecipare alle prossime Olimpiadi con il Messico come fuoriquota.

I tifosi napoletani ancora si devono riprendere dalla mancata qualficazione alla prossima Champions League, ma la società partenopea e il nuovo tecnico Spalletti stanno progettando la campagna acquisti per allestire la squadra della prossima stagione. Il Napoli deve pensare ad eventuali cessioni prima di procedere all’acquisto di nuovi giocatori.

I calciatori più indiziati a lasciare la squadra partenopea sono Fabian Ruiz e Koulibaly. Secondo alcune indiscrezioni, Spalletti potrebbe portare perdere anche Lozano per il ritiro estivo. Infatti, come ha riportato questa mattina il ‘Corriere dello Sport’, il giocatore azzurro potrebbe essere convocato come fuoriquota dal Messico per le prossime Olimpiadi.

Lozano non parteciperà alle prossime Olimpiadi

Secondo quanto raccolto da ‘Radio Marte’, Lozano non andrà alle Olimpiadi. La redazione della radio campana avrebbe appreso dall’entourage delll’attaccante che è completamente da scartare l’ipotesi Olimpiadi. Lozano dovrebbe partecipare sia al ritiro di Dimaro che al ritiro di Castel di Sandro.

Gran sospiro di sollievo per Spalletti che ha l’arduo compito di riportare entusiasmo in una piazza caratterizzata da critiche polemiche. Lozano, dopo una prima stagione deludente in maglia azzurra, è stato tra i più positivi del Napoli di Gattuso con 43 presenze in cui ha segnato 15 gol e fornito 5 assist vincenti.