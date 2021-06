Sarri vuole Politano: Il Napoli ha già in mente il sostituto

Come riposta Sky Sport, la nuova Lazio di Sarri punterebbe a Matteo Politano del Napoli come nuovo acquisto.

Nell’ambiente della Lazio c’è tanta voglia di vedere Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste. Dopo vari giorni di trattative, la firma dell’ex tecnico di Napoli e Juventus dovrebbe avvenire nelle prossime ore. L’obiettivo primario di Lotito per sostituire Simone Inzaghi è sempre stato l’allenatore toscano.

Dopo l’ufficialità dell’ingaggio di Sarri, che in serata è stato a cena a Milano con il suo agente Ramadani, Tare potrà dedicarsi al calciomercato. Circolano già tante indiscrezioni, soprattutto su giocatori già allenati in passato da Sarri, sulla Lazio della prossima stagione: Hysaj e Maksimovic su tutti.

Politano stuzzica la Lazio, ma il Napoli non mollerebbe facilmente l’esterno

Secondo quanto raccolto da ‘Sky Sport’, la dirigenza biancoceleste starebbe vagliando altri nomi. Il primo sulla lista dovrebbe essere quello del giocatore, di proprietà del Chelsea, Loftus-Cheek, già allenato da Sarri nell’esperienza londinese. La Lazio starebbe seguendo anche a un altro giocatore, ovvero l’esterno di attacco del Napoli Matteo Politano.

La squadra azzurra venderebbe Politano solo per un’offerta irrinunciabile. Il Napoli a quel punto virerebbe su Orsolini (su cui c’è da registrare anche l’interesse del Torino) del Bologna come eventuale sostituto dell’ex Sassuolo. Nonostante un’ottima stagione, dove ha collezionato 50 presenze con 12 gol realizzati, Politano non ha convinto Mancini a convocarlo per l‘Europeo.