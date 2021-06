Eriksen, comunicato UEFA: “È stato stabilizzato, è in ospedale”

Eriksen al 43′ durante il match tra Danimarca e Finlandia si è accasciato al suolo. La situazione è sembrata sin da subito molto grave. Lo staff sanitario danese è entrato subito in campo ed ha effettuato un massaggio cardiaco al giocatore dell’Inter. I compagni di Eriksen hanno fatto da scudo per farsì che non si violasse la privacy del giocatore durante le cure mediche.

Molti giocatori, sia della Danimarca che della Filandia, sono stati ripresi dalle telecamere mentre pregavano. Eriksen è uscito fuori dal campo scortato dallo staff medico e dai suoi compagni di squadra. La partita è stata ufficialmente sospesa.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.

The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.

