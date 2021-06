Alle 15:00 in programma il primo match di questa ricca giornata dedicata agli Europei di calcio. Per il Girone D si gioca Inghilterra-Croazia.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Inghilterra-Croazia. Il match, in programma alle ore 15:00 al Wembley Stadium di Londra, è il primo del Girone D di Euro 2020. La competizione entra nel vivo e, dopo i primi giorni di spettacolo, è pronta a coinvolgere anche i tifosi che, fino ad oggi, non avevano ancora assistito ai match della propria Nazionale.

Niente conferenza stampa alla vigilia per la Nazionale inglese, in rispetto alla situazione relativa a Christian Eriksen. A completare il gruppo D di Euro 2020 ci sono Scozia e Repubblica Ceca che, però, si affronteranno domani alle 15 a Glasgow. L’Inghilterra deve sfatare un tabù: mai è riuscita a vincere la prima partita di un Europeo. I precedenti tra le due Nazionali sono due, con una vittoria per parte.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inghilterra-Croazia, le probabili formazioni

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Mings, Chilwell; Phillips, Rice; Sterling, Mount, Foden; Kane. Ct: Southgate.

LEGGI ANCHE >>> Eriksen, il racconto: “Un battito, poi il cuore si è fermato”

Croazia (4-5-1): Livakovic; Vrsaljko, Caleta-Car, Vida, Gvardiol; Brozovic, Kramaric, Modric, Kovacic, Perisic; Rebic. Ct: Dalic.