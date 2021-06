Donnarumma al PSG, visite in settimana: la decisione sul prestito

Donnarumma, tutto fatto col PSG: visite dopo Italia-Svizzera, poi l’annuncio. Escluso il prestito, Gigio si giocherà il posto con Navas

Ultimissime sul passaggio di Gigio Donnarumma al Paris-Saint Germain. Come riferisce il giornalista Fabrizio Romano su Twitter, sarebbero stati sistemati anche gli ultimi dettagli del contratto che legherà il portiere della Nazionale ai francesi fino al 2026.

Le visite mediche dell’ormai ex Milan sarebbero previste dopo mercoledì (cioè dopo la partita tra Italia e Svizzera all’Olimpico), dopodiché si potrà procedere con l’annuncio.

Gianluigi Donnarumma contract with Paris Saint-Germain until 2026 has been completed. Medicals scheduled after Wednesday then it’s gonna be official. He’s NOT leaving on loan, he’s staying as Keylor. 🇫🇷 #PSG

After signing Gini and Gigio, PSG will focus on a new right back. ⌛️

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2021