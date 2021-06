Cristiano Ronaldo, il gesto in diretta che farà infuriare la UEFA

Ronaldo, durante la conferenza stampa di presentazione del match contro l’Ungheria, ha spostato due bottiglie di Coca Cola.

Dopo una stagione con risultati poco convincenti, la Juventus ha attuato ad una vera e propria rivoluzione: dall’addio di Fabio Paratici all’avvicendamento sulla panchina bianconera tra Andrea Pirlo e Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano è tornato a guidare la squadra piemontese dopo solo due anni.

Allegri e i dirigenti bianconeri stanno gettando le basi per costruire una squadre che ritorni ad essere competitiva per la vittoria finale sia in Italia che in Europa. Stanno circolando molti nomi, ma il mercato della Juventus dipende soprattutto dal futuro di Cristiano Ronaldo, visto che la sua permenenza non è ancora certa.

Ronaldo e la sua maniacale attenzione alla dieta

Il portoghese ha rilasciato anche alcune dichiarazioni sibilline sul suo futuro: “Quello che verrà, sarà il meglio. Ora sono concentrato su Euro 2020″. L’Europeo per il Portogallo incomincerà domani contro l’Ungheria e Ronaldo nella conferenza stampa di presentazione è stato protagonista di un gesto che sta gircolando sul web.

Ronaldo quando vicino al microfono ha visto due bottigile di Coca Cola prontamente le ha spostate ed ha sfoggiato orgoglioso una bottiglia d’acqua. L’Uefa sicuramente non avrà gradito questo gesto del fuoriclasse, considerando che la Coca Cola è tra gli sponsor ufficiali dell’Europeo. Tutti sanno quanto Ronaldo tenga alla sua condizione fisica e a quanto stia attento ad un’alimentazione salutare e bilanciata ed oggi ne ha dato l’ennesima conferma.