Inzaghi, ‘duello’ col passato: corsa a tre per l’attaccante del Psg

Marotta osserverà Sarabia del PSG durante gli Europei con la Spagna. Il giocatore piace all’Inter e verrebbe in Serie A.

L’Inter ha gli occhi puntati sul calciomercato in attesa dell’occasione giusta per rinforzare la squadra, proprio nel momento in cui comincia il nuovo corso con Simone Inzaghi alla guida tecnica. Marotta è a lavoro da tempo ed EURO2020 offre un palco privilegiato dal quale vedere in azione diversi profili interessanti.

L’Inter su Sarabia del PSG, piace anche a Lazio e Roma

Secondo quanto riferisce ‘Fichajes.net’, la società nerazzurra starerebbe osservando un calciatore in uscita dal PSG ovvero Pablo Sarabia. L’ala non ha trovato molto spazio a Parigi, a causa della concorrenza di grande valore, e potrebbe essere interessato a una nuova avventura, magari proprio in Serie A.

La convocazione con la Spagna è stata quasi una sorpresa, che ha fatto piacere al PSG poiché in questo modo il calciatore può ottenere maggiore visibilità e magari il prezzo del cartellino potrebbe aumentare. Al momento la richiesta è di 20 milioni di euro ed è considerata elevata. Sarabia in Italia piace anche a Lazio e Roma, con i giallorossi che sono in leggero vantaggio poiché lo seguono già da diverso tempo. Sul prezzo si potrà magari anche lavorare per cui l’Inter resta coi fari puntati.