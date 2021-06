Il Barcellona allontana Junior Firpo dal Milan: l’intoppo

Il Milan avrebbe l’accordo con Junior Firpo risalente a gennaio, ma il Barcellona preferirebbe cederlo in Premier League.

Tra le uscite estive del Barcellona ci sarà Junior Firpo. Il calciatore non sembra rientrare nei piani della società, ragion per cui insieme al suo agente prestano le orecchie ai vari club interessati. Tra questi per il laterale c’è il Milan, ma secondo quanto riferisce il ‘Mundo Deportivo’ la preferenza del Barcellona sarebbe quella di cederlo in Premier League.

Il Milan su Junior Firpo ma il Barcellona vuole venderlo in Premier

Ci sarebbero due fronti aperti in Inghilterra. Innanzitutto il West Ham, che si è classificato per la prossima edizione dell’Europa League, e poi c’è il Southampton, che appare come un’opzione plausibile ma in questo momento meno possibile. Il problema per il quale il Milan sarebbe sfavorito è che i rossoneri vogliono stabilire l’affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto, mentre il Barcellona propende per la cessione del cartellino: la società blaugrana ha bisogno di liquidità per nuovi investimenti.

Dal canto proprio, Junior Firpo sarebbe interessato ad andare al Milan e già a gennaio fu vicino ao rossoneri, ma preferì non trasferirsi poiché in procinto di diventare padre, per cui prestò maggiore attenzione all’aspetto personale. Per il resto, Maldini l’aveva già convinto, ragion per cui il vantaggio rispetto ai club inglesi è l’accordo praticamente già esistente col calciatore. Bisognerà ora fare pressione sul Barcellona.