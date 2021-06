Allegri a Pjanic: “Ti aspetto”, il Barcellona può accontentare la Juve

Pjanic ha comunicato al Barcellona la volontà di tornare alla Juventus. Decisivo uno scambio di messaggi con Allegri, ipotesi prestito

Secondo quanto riportato dal sito del quotidiano spagnolo ‘Sport’, Miralem Pjanic avrebbe in mente una sola cosa questa estate: tornare alla Juventus.

Inoltre, aggiunge sempre ‘Sport’, anche Massimiliano Allegri sarebbe ben lieto di riabbracciare il play bosniaco, tanto che tra i due ci sarebbe stato uno scambio di messaggi piuttosto eloquente.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Scambio di messaggi tra Allegri e Pjanic: “Ti aspetto a Torino”

Pjanic avrebbe infatti scritto a Max all’indomani del suo ritorno sulla panchina della Juve: “Congratulazioni, mister”. La risposta del tecnico sarebbe stata immediata: “Grazie, Mire. Ti aspetto di nuovo con me! Qui tornerai a essere protagonista”.

Il calciatore avrebbe quindi già comunicato al Barcellona, squadra in cui ha passato l’ultima stagione più in panchina che in campo, la volontà di tornare a vestire la maglia bianconera.

LEGGI ANCHE>>> La Juventus ha deciso il suo futuro e quello di Morata

L’ostacolo potrebbe essere rappresentato dall’alta valutazione economica attribuita al cartellino di Pjanic un anno fa, al tempo dello scambio con Arthur.

Ma, piuttosto che pagare uno stipendio sostanzioso a un calciatore sostanzialmente fuori dai piani di Koeman, il Barça sarebbe disposto a girare il centrocampista in prestito alla Signora per una o due stagioni. Una soluzione che, alla fine, potrebbe accontentare tutti.