Milan, sfuma la pista De Paul: chiusura ad un passo con l’Atletico

Dal Friuli arriva in chiusura l’affare De Paul-Atletico Madrid: 35 milioni, anche se manca ancora qualche dettagli per la fumata bianca

Secondo quanto riporta ‘Calciomercato.it’, Rodrigo De Paul-Atletico Madrid è un affare da ritenersi in chiusura, l’argentino è pronto a lasciare l’Udinese. Sarebbe, così, vanificato il lungo corteggiamento del Milan così come la possibilità per Juventus e Napoli che pure si erano interessate. Le parti sono vicinissime alla chiusura: anche se il business non è ancora chiuso. I Colchoneros stanno provando ad inserire qualche contropartita nell’affare: questa, però, è idea poco gradita alla dirigenza bianconera, anche perché il 25% della cifra dovrà essere girata agli ex club che hanno formato il calciatore.

De Paul-Atletico, le cifre dell’affare: italiane beffate

I contatti tra Udinese ed Atletico sono costanti e stanno continuando in queste ore: dalla Spagna si affrettano a sottolineare come si stia lavorando per trovare la quadra definitiva e arrivare alla fumata bianca.

L’affare si dovrebbe chiudere per una cifra vicina ai 35 milioni di euro, a fronte della richiesta di 40 milioni della famiglia Pozzo. Trattativa avviata ma non ancora in chiusura con De Paul che ha già parlato anche con Simeone.