Addio Ronaldo: la Juventus ha scelto il sostituto, ma ha rifiutato

In virtù del possibile addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, i bianconeri pensano ad Antoine Griezmann del Barcellona come sostituto.

L’incisività di Cristiano Ronaldo sul prossimo calciomercato della Juventus è totale. Dalla sua permanenza o partenza si deciderà in pratica quasi ogni mossa, soprattutto poiché in caso di uscita sarà necessario trovare un sostituto all’altezza e si avrà a disposizione un interessante tesoretto da investire.

La Juventus sceglie Griezmann per sostituire Ronaldo

Per il tecnico Massimiliano Allegri, Ronaldo è un elemento importante ma non indispensabile della rosa bianconera. Una condizione che rende possibile una cessione e in parte potrebbe anche alimentarla, se si considera il peso che CR7 ha sul bilancio del club soprattutto a causa dell’elevato ingaggio che gli va corrisposto.

Secondo quanto riferisce ‘MARCA’, la società torinese avrebbe già un piano di riserva o meglio avrebbe già scelto il calciatore che potrebbe prendere il posto di Ronaldo, e si tratta di Antoine Griezmann. I rapporti tra Juventus e Barcellona sono positivi al punto che favorirebbero la trattativa, anche perché Griezmann da tempo non rientra nei piani del club, che si sbarazzerebbe con piacere di un salario da 18 milioni di euro a stagione. Tuttavia, il francese avrebbe rifiutato la Juventus, poiché ha sempre manifestato il desiderio di restare in blaugrana e giocarsi le sue chance. Ogni discorso è rimandato al termine degli Europei, quando tutto potrebbe cambiare… oppure no.