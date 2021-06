Juventus, trattativa a sorpresa col Bayern: “Contatti avviati”

Come riporta Sky Sport, la Juventus vorrebbe rinforzare il centrocampo e Tolisso potrebbe essere tra gli obiettivi.

La Juventus vuole tornare a competere per la vittoria finale sia in Italia che in Europa e per farlo ha richiamato Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Il tecnico toscano con il team piemontese ha vinto ben 5 scudetti ed ha disputato due finali di Champions League. La Juventus ha cambiato anche tra i dirigenti con l’addio di Paratici e la promozione di Cherubini.

Allegri e la dirigenza stanno gettando le basi per la formazione della prossima stagione e sanno benissimo che la zona di campo dove intervenire subito è la mediana. Infatti, il centrocampo bianconero, formato dai vari Rabiot, Ramsey ed Arthur, nella gestione Pirlo non ha mai convinto del tutto. La Juventus starebbe monitorando vari nomi di centrocampisti.

La Juventus segue Tolisso come alternativa di Locatelli

Secondo quanto raccolto da ‘Sky Sport’, Manuel Locatelli è l’obiettivo numero per la mediana juventina, ma il Sassuolo è sempre un osso duro da convincere e non farà sconti. Inoltre, l’ex Milan è seguito da molti club esteri. La dirigenza della Juventus starebbe pensando a Corentin Tolisso del Bayern Monaco come alternativa al giocatore italiano.

Il centrocampista, impegnato con la Francia nell’Europeo, rappresenterebbe un obiettivo più economico e con meno concorrenza rispetto a Locatelli. Ci sarebbe già stato qualche contatto e Allegri gradirebbe l’arrivo dell’ex Lione. Il contratto di Tolisso con il Bayern Monaco scadrà tra un anno e il club tedesco non vorrebbe perdere il giocatore a zero.