Juve, beffa a centrocampo: addio al top, visite mediche in vista

Rodrigo De Paul il prossimo anno giocherà in Liga: l’Atletico Madrid ha trovato l’accordo con l’Udinese per il trasferimento del giocatore argentino.

Non sarà in Italia il futuro di Rodrigo De Paul. Nonostante le aspettative puntate sull’Inter, ma anche su Juventus e Milan, il club friulano ha deciso di cedere altrove la propria punta di diamante, attualmente impegnata nella Copa America con l’Argentina.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

De Paul lascia l’Italia: accordo tra Udinese e Atletico Madrid

Secondo le ultime informazioni riportate da SKY, infatti, l’Atletico Madrid si avvicina a grandi passi. Dovrebbe essere non lontano dalla conclusione dei dettagli della trattativa. L’Udinese ha formulato una valutazione alta del proprio giocatore e gli spagnoli hanno compreso e assecondato la richiesta.

LEGGI ANCHE >>> Italia-Svizzera, caos all’Olimpico: è scattato l’allarme bomba

Tra i due club, infatti, è stato trovato l’accordo per 35 milioni di euro, che entreranno nelle casse dell’Udinese. Nei prossimi giorni l’affare potrà già essere ufficiale con le visite mediche di De Paul tutte da organizzare, considerato l’impegno continentale dell’Argentina. Pare che il giocatore sia stato una richiesta specifica del tecnico Simeone, che da anni lo segue e l’apprezza, e ha potuto osservare anche l’evoluzione che il calciatore sta avendo con la Selección di Messi. Per l’Udinese ormai è arrivato il momento di permettere al giocatore il salto in avanti in un club da maggiori ambizioni e anche l’istante perfetto per ricavarne il maggior profitto.