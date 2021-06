Italia-Svizzera, caos all’Olimpico: è scattato l’allarme bomba

Italia-Svizzera, tra poco il fischio di inizio del match di Euro 2020. Ma all’esterno dell’Olimpico è scattato l’allarme bomba.

E’ caos nel prepartita di Italia-Svizzera. La gara della seconda giornata del Girone A che coinvolge gli azzurri inizia nel peggiore dei modi. Nelle vicinanze dello stadio Olimpico di Roma, infatti, è allarme bomba. Nella zona di piazza Mazzini, infatti, gli artificieri e le unità cinofile sono al lavoro per scongiurare ogni tipo di pericolo. Tutte le strade della zona sono state bloccate per consentire le operazioni, in corso tra via Tito Speri e via Giuseppe Ferrari.

Italia-Svizzera: allarme bomba a Roma

Le forze dell’ordine sono prontamente intervenute sul posto. L’allarme è scattato poco prima delle ore 18:00 dopo la segnalazione di un passante di un oggetto sospetto all’interno di una Smart parcheggiata a bordo strada. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco ed il 118.

Come riferisce ‘Fanpage’, dall’auto sembra che fuoriescano dei fili sospetti. Traffico paralizzato viste le operazioni ancora in corso. Non è chiaro, al momento, quando la situazione rientrerà alla normalità. Per questo motivo il dispiegamento di polizia e carabinieri è piuttosto ingente, al fine di scongiurare ogni pericolo per i passanti ed i tifosi.